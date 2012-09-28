В Раду внесен закон о региональном английском языке

{1-}Депутат от НУ-НС Геннадий Москаль предложил парламенту дополнить перечень региональных языков английским.

Как говорится в законопроекте, зарегистрированном в ВР сегодня, 28 сентября, соответствующие изменения предлагается внести в статью 7 закона "Об основах государственной языковой политики", сообщает Ukranews.

В пояснительной записке автор законопроекта отметил, что из-за отсутствия английского в перечне региональных языков его носители, компактно проживающие на определенных территориях (в Киеве и других крупных городах), не имеют права обращаться в органы местного самоуправления с требованием признать английский региональной со всеми вытекающими последствиями.

По подсчетам депутата, в каждом крупном украинском городе проживает более 10% носителей английского.

Кроме того, по мнению Москаля, английский язык является языком международного общения, и применение к нему мер, направленных на его всестороннее развитие, будет способствовать большей интеграции украинцев в европейское и мировое сообщество.

Напомним, ранее народный депутат Геннадий Москаль направил написан на идише официальный запрос премьер-министру Николаю Азарову.

Москаль также направил секретарю СНБО Андрею Клюеву депутатское обращение, написанное на русинском языке относительно бездеятельности Государственной пограничной службы Украины, а также СБУ и МВД в деле прокладки «контрабандного» тоннеля под украинской границей.

Позже депутат сообщил, что ответ на свой запрос получил на украинском языке и будет настаивать на получении ответа именно на русинском языке, в противном случае будет подавать иск в административный суд.

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