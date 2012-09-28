На Донбассе депутат матом угрожал журналистке оторвать голову

В городе Ровеньки, Луганской области, депутат горсовета с матами угрожал журналистке оторвать головы съемочной группе РТВ и лично ей за просьбу прокомментировать события на рынке.

Об этом сообщает портал «Ровеньковские вести».

Депутат Давид Блиадзе, который по совместительству является директором местного рынка, с матом накинулся на женщину.

После этого разговора журналистка была госпитализирована.

Отметим, что обращение к депутату было вызвано уполтнением молочных рядов на рынке города.

В настоящее время милиция начала проверку по факту угроз журналистам, сообщили в пресс-службе областного МВД. Идет доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, согласно действующему законодательству.

Как сообщал «Главред», 26 сентября журналист Дмитрий Волков, снимающий программу «Гроші» на телеканале «1+1», был жестоко избит у своего дома.

20 сентября журналист телеканала СТБ Ирина Федорив получила угрозы от неизвестного, который посоветовал ей больше времени проводить со своей семьей, предупредив, что Ирина стоит на пути у людей, которые имеют многомиллионные интересы.

Фото, видео: Ровеньковские вести

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