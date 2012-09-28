В подмене тел жертв Смоленской катастрофы виноваты родственники – прокурор

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Причиной неправильного опознания двух эксгумированных на прошлой неделе тел смоленской авиакатастрофы было их неудачное опознание родственниками.

Об этом заявил, выступая в сейме (нижней палате парламента Польши) генеральный прокурор Польши Анджей Серемет, сообщает Интерфакс-Украина.

"Причина первоначального неправильного опознания заключается в том, что их неправильно опознали члены семей", – сообщил генпрокурор.

Он отметил, что из одного протокола демонстрации останков от 13 апреля 2010 года выясняется, что представитель Следственного Комитета РФ в присутствии двух свидетелей – российского эксперта в области судебной медицины и переводчика – показал сыну Анны Валентынович останки женщины, которые Януш Валентынович опознал как свою мать. Но российская генетическая экспертиза 29 апреля показала, что "тело под номером 21 – это тело не Анны Валентынович, а другой жертвы".

Кроме того, Серемет сообщил, что сын Анны Валентынович, который дал свидетельские показания 2 июля этого года в Польше, высказал ряд оговорок относительно предоставленной ему документации.

"Он выразил сомнения в том, что эта документация касается его матери. В ходе показаний он заявил, что в Москве ему было показано несколько тел – три или четыре", – пояснил генпрокурор.

Генеральный прокурор также проинформировал, что в соответствии с заявлениями прокуратуры принято решение об эксгумации четырех жертв катастрофы, в а процессе рассмотрения находятся предложения, касающиеся еще двух жертв.

"Спекуляции прессы о большем количестве не только не соответствуют действительности, но также направлены против личностей жертв этого трагического происшествия", – прокомментировал Серемет" сообщения некоторых польских СМИ.

Как ранее писал Главред, 25 сентября Главная военная прокуратура Польши после проведения генетической экспертизы двух эксгумированных на прошлой неделе тел жертв смоленской катастрофы проинформировала о подмене тел Анны Валентынович и Терезы Валевской-Пшиялковской.

фото: vesti.ru

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