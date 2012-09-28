Симоненко награжден росийским орденом Дружбы

Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко награжден высокой государственной наградой России - орденом Дружбы. Об этом сообщил официальный сайт КПУ.

Принимая награду, лидер украинских коммунистов отметил, что рассматривает орден, как признание заслуг Компартии Украины в деле укрепления культурных, экономических, духовных, научных связей между двумя братскими славянскими державами – Украиной и Россией.

Симоненко также выразил уверенность в том, что все сложности, которые есть сегодня в отношениях между нашими странами, будут преодолены в самое ближайшее время. «Этого от нас, политиков, требуют народы наших стран, и мы сделаем все возможное, чтобы Украина и Россия всегда жили в мире, дружбе и согласии», – сказал лидер КПУ.



Петр Симоненко подчеркнул, что коммунисты прилагают все усилия, чтобы внешнеполитический вектор был скорректирован, и Украина в кратчайшие сроки стала равноправным участником Таможенного союза и Евразийского экономического пространства.



«Это откроет нам доступ на новые рынки, будет способствовать развитию промышленности, науки, способствовать общему экономическому росту и, как следствие, развитию социальной сферы, повышению уровня жизни. История свидетельствует: вместе наши предки всегда побеждали трудности, и наш долг множить эти славные победы», – заявил Симоненко.



Согласно статуту ордена Дружбы, им награждаются граждане Российской Федерации, а также граждане иностранных государств, в частности, за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.



Орден лидеру КПУ Петру Симоненко вручил руководитель Администрации Президента РФ Сергей Иванов.