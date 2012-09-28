Китай обиделся на Россию из-за крейсера "Адмирал Горшков"

28 сентября 2012, 14:45

{1-}Китай отрицает поставки в Россию кирпичей для огнеупорной кладки в топках котлов авианосца "Викрамадитья" (ранее тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Горшков"), разрушившейся во время испытаний корабля.

Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны КНР Ян Юйцзюня,

Ранее российские СМИ со ссылкой на президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрея Дьячкова сообщили, что российские специалисты использовали при модернизации авианосца "Викрамадитья" для Индии китайские кирпичи, пишет РИА "Новости".

Дьячков пояснил, что в ходе испытаний в море путем вывода поочередно котлов из действия был произведен ремонт огнеупорной кладки в топках котлов, но, тем не менее, при последующих выходах на большие мощности она вновь частично разрушилась.

"Котлы были изготовлены по заявке индийской стороны, в российском флоте применяются котлы, которые используют в качестве топлива мазут. Индийская сторона сделала заявку применить котлы, которые будут работать на дизельном топливе", - сказал Дьячков на встрече с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, посвященной ситуации с авианосцем.

Отвечая на вопрос Рогозина, какие использовались материалы, Дьячков сказал, что это были "шамотные кирпичи китайского производства". "К сожалению, российское производство этих материалов утрачено", - сказал президент ОСК.

Ранее официальный представитель некоммерческой организации "Хризотиловая ассоциация" рассказал, что выход из строя элементов энергетической установки "Викрамадитьи", видимо, связан с заменой теплоизоляции из асбестосодержащих материалов на изоляцию из огнеупорного кирпича.

Инициатива о замене асбеста в конструкции теплоизоляционных блоков, по данным прессы, принадлежала индийской стороне. Причиной тому послужило влияние асбестосодержащих материалов на здоровье человека.

"Мы провели проверку и выяснили, что китайские предприятия, занимающиеся производством огнеупорных кирпичей для двигателей судов ВМФ, никогда не экспортировали в Россию этот вид продукции", - сказал Ян Юйцзюнь.

Авианосец "Викрамадитья" (ранее тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Горшков") прошел масштабную реконструкцию на российском судостроительном предприятии "Севмаш". Корабль оборудован полетной палубой и трамплином для взлета истребителей МиГ-29К, оснащен современным оборудованием, внутри корпуса авианосца проложены новые кабельные трассы общей длиной более 2 тысяч километров. Корабль получил новые навигационную и радиолокационную системы, комплекс связи и управления авиацией.

Передача этого корабля Россией Индии по завершении всех испытаний изначально была назначена на 4 декабря 2012 года. Некоторые СМИ сообщали о том, что из-за проблем с паровыми котлами, три из восьми которых во время ходовых испытаний не вышли на полную мощность, срок передачи может затянуться как минимум на год, а ремонт обойдется в миллиард рублей.

Вскоре эти данные подтвердились - Дьячков объявил, что ремонт планируется завершить в мае 2013 года, а срок сдачи корабля, по предварительным данным, сдвинется на девять месяцев. Официальные данные о стоимости ремонта не назывались.

Фото: oborona.ru

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