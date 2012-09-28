Охранники «Каравана» погибли, потому что взялись не за свое дело - эксперт

{1-} Расстрел охранников «Каравана» произошел из-за их собственной инициативы с выполнением функций милиции.

Об этом «Главреду» заявил Алексей Гайтанжи, директор охранного агентства, которое работает с объектами, подобными «Каравану».

«Они (охранники – прим.ред.) обязаны только следить за порядком. В случае, если посетитель магазина или ресторана нарушает общественный порядок, либо незаконно завладевает товаром, вневедомственная охрана должна сообщить в милицию и задержать нарушителя до приезда правоохранителей», - подчеркнул он.

В качестве примера Гайтанджи вспомнил недавнее ограбление АЗС. Тогда, напомним, охранник попытался остановить вооруженного грабителя.

«Сотрудник бросил в грабителя табуретку, после чего преступник открыл огонь. Как результат – множественные ранения и серьезная инвалидность на всю жизнь», - напомнил опытный секьюрити.

Также Гайтанжи напомнил, что иметь при себе оружие могут только сотрудники Государственной службы охраны.

«Считаю, что оружие сотрудникам вневедомственной охраны и не нужно, потому что если оно есть, то когда-нибудь обязательно выстрелит. Главное для охранника – соблюдать инструкцию, а она предписывает только задержать нарушителя до приезда милиции», - высказался он.

Напомним, как сообщал «Главред», в ТРЦ «Караван» 26 сентября посетитель супермаркета, уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников и скрылся с места преступления.

фото: стоп-кадр youtube.com

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