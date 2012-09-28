Медведев попросил украинцев беречь Азарова

{1-} Российский премьер Дмитрий Медведев призвал граждан Украины беречь нынешнее правительство страны, поскольку обычно, когда происходит его смена, повышается налоговая нагрузка.
Об этом он заявил в Ялте на Международном инвестиционном бизнес-форуме государств-участников СНГ «Ялтинские деловые встречи», сообщает УНИАН.
«Я сейчас «ковырялся» в Интернете и обратил внимание на сообщение о том, что Франция пообещала сэкономить для бюджета 37 млрд евро. В соответствии с новым проектом бюджета, 20 млрд евро страна предполагает получить за счет повышения налоговой нагрузки. Я обращаюсь ко всем, но, прежде всего, к украинским предпринимателям: берегите свое правительство, потому что когда оно меняется, оно увеличивает налоги», - сказал Медведев.
Ранее «Главред» сообщал, что в Ялте в Ливадийском дворце началось заседание совета глав правительств СНГ. В повестку дня включено более 20 вопросов, затрагивающих различные аспекты интеграционного взаимодействия в рамках СНГ
фото: kremlin.ru
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