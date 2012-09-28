Оппозиция пообещала обнародовать видео с Тимошенко

{1-} Объединенная оппозиция «Батьківщина» в субботу, 29 сентября, обнародует видео с осужденной экс-премьером Юлией Тимошенко, заявил глава совета объединенной оппозиции Арсений Яценюк.

«Сегодня нам незаконно отказали во встрече с Тимошенко, но есть и хорошие новости: завтра мы обнародуем видео с Юлией Владимировной», - сказал Яценюк на брифинге у ЦКБ №5 «Укрзалізниці», где проходит курс лечения экс-премьер, сообщает Интерфакс-Украина.

В то же время он отказался уточнить, что именно будет на видео и где оно было снято. «Мы это не комментируем, завтра вы все увидите», - заверил Яценюк.

Ранее «Главред» сообщал, что Печерский райсуд Киева 11 октября 2011 года приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Экс-премьер отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове с конца декабря 2011 года. В настоящее время проходит курс лечения в одной из харьковских больниц.

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