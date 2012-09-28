Убийство охранников в "Караване": ТРЦ заявил о наличии тревожных кнопок

{1-} В супермаркете «Караван», где неизвестный расстрелял четверых охранников, установлено несколько тревожных кнопок.

Об этом сообщили в компании, управляющей ТРЦ «Караван», передает «Интерфакс-Украина».

«На пресс-конференции 27 сентября руководство ТРЦ «Караван» неохотно рассказывало о наличии этих тревожных кнопок и их местонахождении, равно как и о количестве камер и охранников, поскольку это является закрытой информацией, напрямую влияющей на систему безопасности комплекса», - заявили в компании.

В сообщении также указано, что 27 февраля 2009 года был заключен договор с управлением Государственной службы охраны об услугах срочного вызова наряда охраны.

Компания также сообщила, что договора могут быть предоставлены украинским СМИ для ознакомления.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в супермаркете «Караван» не были оборудованы «тревожные кнопки» срочного вызова милиции, потому что владельцы комплекса якобы пытались на этом сэкономить.

фото: avanttech.ru

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