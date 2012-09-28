Симоненко и Зюганов обсудили выборы в Украине

Сегодня в Госдуме Российской Федерации состоялась рабочая встреча первого секретаря ЦК Компартии Украины Петра Симоненко и председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова.

Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба КПУ.

Симоненко рассказал Зюганову о ходе избирательной кампании в Украине, о деятельности Компартии Украины и ее фракции в Верховной Раде.

Лидер КПУ рассказал о своих поездках по стране, о вопросах, которые поднимают на встречах с ним украинские граждане, в частности, молодежь. Также Симоненко обозначил основные социально-экономические проблемы регионов, волнующие трудящихся Украины: безработица, социальная незащищенность, долги по зарплатам и т.д.

Кроме того, Симоненко рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются коммунисты во время избирательной кампании: незаконной слежке, создании властями препятствий встречам со студентами и трудовыми коллективами предприятий.

Участники встречи также обсудили рост популярности левых идей, наблюдающийся по всей Украине, а особенно в ее центральной и восточной частях.

Кроме того, Симоненко и Зюганов обсудили показатели промышленного производства и сельского хозяйства, с которыми Украина подходит к завершению 2012 года.

В свою очередь Зюганов рассказал о партийной деятельности российских коммунистов, в частности, об укреплении связей с Республикой Беларусь и с ее президентом Александром Лукашенко.

{3-} Зюганов заверил, что КПРФ направит группу наблюдателей на парламентские выборы в Украине и окажет всю возможную поддержку Компартии Украины.

Ранее «Главред» сообщал, что Симоненко был награжден высокой государственной наградой России - орденом Дружбы. Принимая награду, лидер украинских коммунистов отметил, что рассматривает орден, как признание заслуг Компартии Украины в деле укрепления культурных, экономических, духовных, научных связей между двумя братскими славянскими державами – Украиной и Россией.

фото: kpu.ua

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