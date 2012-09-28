Тимошенко устроила протест в больнице: легла на пол у дверей палаты

{1-} Юлия Тимошенко, протестуя против запрета краткосрочных свиданий, легла на пол перед входом в свою палату в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове.

Об этом заявил адвокат экс-премьера, народный депутат Сергей Власенко, передает УНИАН.

«В знак протеста с происходящим, сейчас Юлия Владимировна лежит на полу перед входом в ее палату, и отказывается совершать какие-либо действия до тех пор, пока не будут выполнены ее законные требования относительно допуска к ней на краткосрочное свидание тех людей, о которых она говорила. Пол бетонный», - заявил Власенко.

Также он отметил, что Тимошенко собирается лежать на полу до тех пор, пока к ней не допустят лидеров опозиции Александра Турчинова, Арсения Яценюка и Григория Немырю.

Власенко также отметил, что лидеры оппозиции выехали из больницы, но не покинули Харьков.

Защитник также отметил, что Тимошенко будет делать все возможное, чтобы добиться права на краткосрочное свидание.

Напомним, как сообщал «Главред», руководство Качановской колонии отказало Тимошенко во встрече с лидерами оппозиции.

Тюремщики заявили, что экс-премьер обратилась к ним с просьбой предоставить ей 28 сентября свидание с соратниками.

«Разрешение на такое свидание руководством учреждения предоставлено не было, о чем была информирована сама Тимошенко с разъяснением причин и ссылкой на нормативную базу», - сообщили в пенитенциарной службе.

Новости по теме:

Тюремщики отказали Тимошенко в свидании с Яценюком и Турчиновым

Депутатов во фракции привлекают силой и деньгами - Яценюк

Яценюку на выборах не хватает Тимошенко

Оппозиция пообещала обнародовать видео с Тимошенко