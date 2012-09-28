Начальник Качановской колонии подал в отставку

{1-} Начальник Качановской исправительной колонии № 54 в Харькове, в которой отбывает срок экс-премьер Юлия Тимошенко, - Иван Первушкин вышел на пенсию.

Как рассказали в пресс-службе Управления пенитенциарной службы в Харьковской области Первушкин подал рапорт в связи с выходом на пенсию. Этот рапорт был удовлетворен в середине сентября, сообщает «Интерфакс-Украина»

Напомним, что в Качановской колонии с конца 2011 года отбывает наказание Тимошенко, которая с мая текущего года проходит курс реабилитации в ЦКБ №5 в Харькове. Печерский райсуд Киева приговорил 7 к годам тюрьмы. Кроме того она лишена права занимать должности во власти на срок в 3 года.

Также напомним, что в ушел с должности начальник Менской исправительной колонии №91, в которой отбывает строк экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.

фото: kvs.gov.ua

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