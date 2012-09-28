Охранников "Каравана" расстрелял профессионал - эксперт

{1-} Убийца охранников «Каравана», судя по видеозаписи, отлично владеет своим оружием и неоднократно им пользовался.

Об этом «Главреду» заявил Константин Стогний, полковник милиции в отставке, телеведущий криминальной хроники.

«Судя по видео с места событий, я, как человек, побывавший на войне, могу сказать, что у сотрудников охраны не было шанса оказать ему сопротивление», - заверил эксперт.

По его словам, только очень подготовленные люди, имеющие опыт поведения в таких ситуациях, могли бы среагировать адекватно.

«По видеозаписи можно судить, что преступник обучен владению оружием, действия его хладнокровны, заметно, что ему уже приходилось пользоваться оружием. Он доставал пистолет спокойно, без рывков, без нервов, как человек, хорошо обученный своему делу», - заверил Стогний.

Кроме того, эксперт отметил, что погибшим охранникам не помогло бы даже огнестрельное оружие.

«Многие говорят о необходимости для вневедомственной охраны иметь оружие. Я к этому отношусь очень скептически. Обученный киллер в случае, который произошел в «Караване», ушел бы с четырьмя пистолетами», заверил Стогний.

Напомним, как сообщал "Главред", эксперты также рассказали, как себя вести обычным людям при вооруженном противостоянии в общественных местах.

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