Турчинов и Яценюк попытались выбить дверь в палате Тимошенко - тюремщики

{1-} Оппозиционный нардеп Арсений Яценюк, а также бывшие члены правительства Юлии Тимошенко - Александр Турчинов и Григорий Немыря пытались прорваться в палату экс-премьера в ЦКБ№5 «Укрзалізниці» в Харькове.

Политики устроили провокацию и требовали проведения совещания в палате осужденной, сообщает Госпенитенциарная служба

В частности, представители «Батьківщини» пытались повредить двери, нанося удары по ним руками и ногами.

Осужденная Тимошенко в свою очередь отказывалась находиться в палате и заявляла о своих намерениях постоянно находиться в коридоре, отметили в ГПтС.

Кроме того, осужденная также угрожала тюремщикам в случае, если ей не позволят провести партийное совещание в больнице, отказаться от всех реабилитационных процедур и выполнения рекомендаций немецких врачей. На данный момент оппозиционеры уже покинули больницу.

Ранее «Главред» сообщал, что Тимошенко протестовала против запрета на краткосрочные свидания, поэтому легла на бетонный пол перед входом в свою палату.

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