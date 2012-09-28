Турчинов и Яценюк попытались выбить дверь в палате Тимошенко - тюремщики

{1-} Оппозиционный нардеп Арсений Яценюк, а также бывшие члены правительства Юлии Тимошенко - Александр Турчинов и Григорий Немыря пытались прорваться в палату экс-премьера в ЦКБ№5 «Укрзалізниці» в Харькове.
Политики устроили провокацию и требовали проведения совещания в палате осужденной, сообщает Госпенитенциарная служба
В частности, представители «Батьківщини» пытались повредить двери, нанося удары по ним руками и ногами.
Осужденная Тимошенко в свою очередь отказывалась находиться в палате и заявляла о своих намерениях постоянно находиться в коридоре, отметили в ГПтС.
Кроме того, осужденная также угрожала тюремщикам в случае, если ей не позволят провести партийное совещание в больнице, отказаться от всех реабилитационных процедур и выполнения рекомендаций немецких врачей. На данный момент оппозиционеры уже покинули больницу.
Ранее «Главред» сообщал, что Тимошенко протестовала против запрета на краткосрочные свидания, поэтому легла на бетонный пол перед входом в свою палату.
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