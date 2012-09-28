Убийцу охранников "Каравана" часто видели в одном из магазинов Киева

{1-} Убийцу охранников «Каравана» часто видели в одном из магазинов Минского массива, рядом с площадью Шевченко.

Об этом рассказали жители Минского массива корреспонденту «ГолосUA».

«К нам в четверг, 27 сентября, приходил участковый. Он спрашивал, кто и чем «дышит» в округе. Естественно интересовался, не видели ли мы убийцу из «Каравана». Участковый сообщил, что этот стрелок частенько захаживал за покупками в магазине на улице Бережанской», - рассказали местные.

По их словам, участковый уверял, что камеры наблюдения из этого магазина засекли подозреваемого в убийстве охранников «Каравана».

«То есть, возможно, этот убийца жил где-то на Минском массиве до расстрела в торговом центре», - предполагают местные жители.

Напомним, как сообщал «Главред», в ТРЦ «Караван» 26 сентября посетитель супермаркета, уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников и скрылся с места преступления.

Фото: стоп-кадр youtube.com

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