Убийцу охранников "Каравана" часто видели в одном из магазинов Киева

{1-} Убийцу охранников «Каравана» часто видели в одном из магазинов Минского массива, рядом с площадью Шевченко.
Об этом рассказали жители Минского массива корреспонденту «ГолосUA».
«К нам в четверг, 27 сентября, приходил участковый. Он спрашивал, кто и чем «дышит» в округе. Естественно интересовался, не видели ли мы убийцу из «Каравана». Участковый сообщил, что этот стрелок частенько захаживал за покупками в магазине на улице Бережанской», - рассказали местные.
По их словам, участковый уверял, что камеры наблюдения из этого магазина засекли подозреваемого в убийстве охранников «Каравана».
«То есть, возможно, этот убийца жил где-то на Минском массиве до расстрела в торговом центре», - предполагают местные жители.
Напомним, как сообщал «Главред», в ТРЦ «Караван» 26 сентября посетитель супермаркета, уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников и скрылся с места преступления.
Фото: стоп-кадр youtube.com
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