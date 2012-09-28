Крым может утроить число отдыхающих - Азаров

{1-} У Крыма есть потенциал для увеличения количества отдыхающих как минимум в три раза.

Об этом заявил премьер Николай Азаров, передает «Интерфакс-Украина».

«То количество туристов, которые были в этом году, а в этом году было рекордное за все годы (независимости Украины – прим.ред.) количество туристов, его можно как минимум утроить», - заверил он.

Более того, Азаров заверил, что власти Украины имеют план привлечения в Крым большего количества туристов из стран СНГ.

Премьер также выразил уверенность, что в регионе нужно активнее развивать инвестиционные проекты, и призвал бизнесменов вкладывать средства в развитие инфраструктуры полуострова.

По данным Министерства курортов Крыма, с начала года в регионе отдохнули порядка 5,2 миллиона человек.

До конца 2012 года полуостров рассчитывает принять около 6 миллиона туристов.

В то же время при Советском Союзе Крым принимал в лучшие годы порядка 8 миллионов туристов.

Как сообщалось, Европейский Союз намерен выделить Украине 5 миллионов евро на повышение туристического потенциала Крыма.

Целью данного проекта является улучшение государственного управления в сфере туризма и смежных отраслях экономики.

Фото: Корреспондент

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