ЦИК Беларуси утвердил результаты парламентских выборов

{1-} В Беларуси на заседании ЦИК утверждены результаты выборов в Палату представителей Национального собрания, которые состоялись 23 сентября.

Об этом сообщает УНИАН.

На заседании были зарегистрированы 109 избранных депутатов.

«Всего было избрано 56 членов верхней палаты парламента: по восемь от каждой области и Минска. Избрание членов Совета республики проходило на заседаниях депутатов местных советов базового уровня в каждой области и Минского горсовета», - отметила председатель ЦИК Беларуси.

Отметим, что выборы в верхнюю палату парламента в Беларуси проходят на безальтернативной основе.

Еще восемь членов Совета республики назначает президент страны.

«Первое заседание сессии нижней палаты парламента нового созыва пройдет в Минске 18 октября, верхней палаты – 19 октября», - заявила глава ЦИК.

Также она сообщила, что комиссия будет вести первую сессию до избрания председателей палат.

«В сессии будут участвовать высшие должностные лица государства. Дата сессий согласована с очень многими политическими органами, в том числе с руководством страны», - отметила она.

Как сообщал «Главред», по данным ЦИК, в ходе выборов, состоявшихся 23 сентября, в парламент пятого созыва было избрано 109 депутатов из 110 округов.

фото: gazetaby.com

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