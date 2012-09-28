Соратник Тимошенко рассказал, как «прокололись» тюремщики

{1-} Руководство Качановской исправительной колонии не имеет рекомендаций немецких врачей относительно ограничения количества свиданий экс-премьера Юлии Тимошенко с посетителями.

Об этом заявил нардеп от «БЮТ-Батькивщины» Сергей Пашинский, сообщает УНИАН.

Так он комментировал недопуск к экс-премьеру лидеров объединенной оппозиции.

«Пенитенциарная служба очень прокололась. Они написали, что у них есть рекомендации немецких врачей. Я сегодня не поленился, поехал к новому исполняющему обязанности начальника колонии, при двух свидетелях он мне заявил, что нет таких рекомендаций, и он не может их предоставить. О чем была информирована прокуратура», - сказал Пашинский.

Ранее «Главред» сообщал, что 28 сентября тюремщики отказали Тимошенко в свидании с лидерами объединенной оппозиции Арсению Яценюку, АлександруТурчинову и Григорию Немыре.

«Согласно рекомендациям немецких врачей клиники «Шарите» значительное количество встреч негативно влияет на процесс реабилитации Тимошенко, в связи с чем врачи рекомендовали максимально ограничить количество встреч на время пребывания осужденного в стационарном учреждении и сосредоточиться именно на реабилитационном процессе», – заявили тюремщики.

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