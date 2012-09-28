Кличко уверен, что социологи должны ставить "точные диагнозы"

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Партия "УДАР" выступает за честную социологию и никогда не заказывала опросов, которые искусственно "подтягивали" бы ей рейтинги. Об этом заявил лидер партии Виталий Кличко в комментарии СМИ в Одесской области.



"Мы категорически против "социологических войн", против заказных опросов, которые дисквалифицируют социологию как профессию и искажают реальные рейтинги доверия людей к политическим силам", - заявил Кличко. Он отметил, что "УДАР" не нуждается в таких заказных исследованиях и никогда этого не практиковал: "Рейтинг нашей политической силы и так растет, потому что мы занимаемся реальной работой, а не дорисовываем себе цифры и проценты".



Кличко убежден, что профессия социолога имеет много общего с профессией врача. "Социологической службе, как и врачу, нужно ставить точный диагноз и замерять температуру настроений в обществе. Какой пациент захочет, чтобы врач его обманывал?" - отметил Кличко.

Политик также уверен, что стоит доверять опросам тех социологических служб, которые не были задействованы в манипуляциях, дорожат своей репутацией и всегда давали только объективную информацию. "Таким службам нужно верить, и все хорошо знают, что это за службы", - сказал Кличко журналистам.



"А для компаний-однодневок, которые используют рейтинги для того, чтобы манипулировать результатами выборов, мы, как депутаты будущей ВР, будем инициировать закон, который позволял бы лишать лицензии те службы, которые манипулируют сознанием людей", - пообещал лидер "УДАРа".

Он отметил, что это является нормальной практикой для стран Европы, где компании лишают лицензии на работу, если они делают систематические ошибки в спектре процентов рейтинга.

фото: klichko.org

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