Днепропетровск установил памятную доску в честь Кобзона

{1-} В Днепропетровске сегодня, 28 сентября, торжественно открыли памятную доску Народному артисту СССР, Почетному гражданину города Иосифу Кобзону.

На церемонии лично присутствовал Иосиф Кобзон, передает УНИАН.

Бронзовую доску с изображением артиста разместили на здании Академии таможенной службы Украины. В свое время там находился Днепропетровский горный техникум, который окончил Кобзон в 1956 году.

На сцене техникума известный певец впервые испытал свой голос.

Доску создал Заслуженный художник Украины Владимир Небоженко, а инициатором ее установления выступила власть Днепропетровска.

Кобзон поблагодарил Днепропетровск за то что его жители помнят о нем. Также, по словам певца, с Днепропетровском у него связаны воспоминания о первой любви и разбитом сердце.

В то же время, отвечая на вопрос, за кого он будет болеть во время матча между командами «Днепр» и «Шахтер» Кобзон сказал: «Я не могу врать Днепропетровску. Я буду болеть за «Шахтер», потому что Донбасс – моя родина».

Отметим, что Кобзон приехал в Днепропетровск в рамках своего юбилейного тура «Я люблю тебя, жизнь». В 1995 году артисту было присвоено звание Почетного гражданина Днепропетровска.

Фото: iosifkobzon.ru

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