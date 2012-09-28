"УДАР" требует от Рады отменить закон о клевете на следующей неделе - Кличко

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На следующей неделе Верховная Рада обязательно должна проголосовать за постановление о снятии законопроекта о клевете с повестки дня. Об этом заявил лидер партии "УДАР" Виталий Кличко во время общения с журналистами в городе Ананьев Одесской области.



По словам политика, этот закон является наступлением на свободу слова и дает возможность власти давить на журналистов, заводя на них уголовные дела по надуманным поводам. "Складывается ситуация, когда мы можем говорить о власти или хорошо, или очень хорошо", - сказал Кличко.

"Я убежден, что этот парламент должен сделать все возможное, чтобы об этом законопроекте забыли как о позорной ошибке бестолковой власти. Если же этого не случится, я убежден, что одним из первых решений новоизбранной ВР станет отмена этого позорного закона", - отметил политик.



Отвечая на вопрос журналистов о том, что он сам может стать жертвой клеветы, Кличко отметил: "При нормальном функционировании законодательства я смогу защитить себя в суде, но я против криминальной ответственности журналистов". Лидер "УДАРа" убежден, что уголовная ответственность журналистов лишь усиливает тенденции давления на свободу слова.



Во время общения с жителями Ананьева также звучали вопросы о проблемах со свободой слова и о том, как их преодолеть. "Мы сделаем все возможное, чтобы антинародные законы были отменены уже в нашем созыве. Мы боремся за то, чтобы в Украине были европейские стандарты жизни. А в европейских странах главное - это свобода человека и свобода слова, которые являются неотъемлемым правом каждого человека", - сказал Кличко.

фото: klichko.org

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