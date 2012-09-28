Нелегальные ночные в Одессе гонки закончились крупной аварией

{1-} В ночь на 28 сентября в Одессе прошли нелегальные ночные гонки на перекрестке Люстдорфской дороги и улицы Левитана.

Об этом сообщает "Корреспондент".

Во время гонок были разбиты четыре машины, а двое участников травмированы.

Приблизительно в 23:40 на место столкновения прибыла скорая помощь.

Как выяснилось, водитель Mazda отделался разбитым лицом, а владелец Nissan – сломанной рукой и сотрясением мозга.

По словам очевидцев, на водитель серебристого BMW, который соревновался с красной Mazda, зацепил его иномарку по касательной.

После этого Mazda врезалась в припаркованное такси Hyundai, в него же влетел Nissan.

Отметим, что официальных комментариев областных управлений МВД и ГАИ не поступало.

Напомним, как сообщал «Главред», в Киеве 22 сентября во время нелегальных автогонок погиб Сергей Чекашкин, директор департамента финансовой политики Минэкономики Украины.

Кроме него, погибли еще два человека.

Фото: ТСН

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