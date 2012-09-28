КВНщики из Харькова едва не погибли в страшном ДТП

Харьковские КВНщики Игорь Диденко и Глеб Тимошенко, которые выступали в команде КВН Авиационного института «Люди в белом», попали в страшное ДТП, сообщает «Сегодня».

ЧП произошло в среду, 26 сентября, однако Тимошенко только вчера выложил в Facebook ролик, который сняли после того, как выбрались из авто. На видео — искореженная «Субару», у которой разбиты стекла и смят капот. Благо, юмористы не пострадали.

Как рассказал Диденко, в то утро он вел машину (товарищи ехали в направлении Киева) и на 109-м километре трассы Киев—Харьков авто внезапно закрутило.

«Машину повело на мокрой трассе, после чего она ударилось об отбойник и в конце концов остановилась. Ни я, ни Глеб не пострадали, спасибо производителям автомобиля», — говорит Диденко.

Судя по видео, восстановить авто в первозданном виде будет очень сложно, пока же шоумены находятся в Киеве, где передвигаются на такси.

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