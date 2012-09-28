Азаров потребовал «проработать» визит Януковича в Москву

{1-} Премьер Николай Азаров на встрече с российским коллегой Дмитрием Медведевым заявил, что до конца текущего года запланирован государственный визит в Россию Президента Виктора Януковича.

Кроме того, он назвал переговоры двух глав правительств очень важными, сообщает «Интерфакс-Украина»

«В этом году запланирован госвизит нашего президента, - сказал Азаров. - И нужно его проработать».

Кроме того, премьер подчеркнул необходимость поручить секретарям согласовать дату 10-го заседания российско-украинского комитета по экономическому сотрудничеству.

«Помните, мы с вами договаривались на ноябрь-декабрь? Пришло время определиться точно», - отметил Азаров.

В свою очередь Медведев поблагодарил Азарова за организацию встречи глав правительств СНГ. «Время и место выбрано правильно», - констатировал глава российского правительства.

Он подчеркнул, что были достигнуты все договоренности, которые планировались. «Что касается российско-украинского диалога, то он неисчерпаем и по глубине, и по количеству вопросов, как решенных, так и нет», - заключил Медведев.

Ранее «Главред» сообщал, что в Ялте на бизнес-форуме государств-участников СНГ «Ялтинские деловые встречи» Медведев порекомендовал Азарову изменить отношение к рублю.

фото: kmu.gov.ua

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