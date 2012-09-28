Хуанде Рамос: «Шахтер» в помощи не нуждается, но сегодня эта помощь была

{1-} Главный тренер «Днепра» Хуанде Рамос прокомментировал игру с донецким «Шахтером», в которой его команда уступила 1:2

«Красивейший получился матч между командами из верхней части турнирной таблицы. Обе хотели выиграть», - цитирует тренера пресс-служба «Днепра».

«Очень сложно обыграть «Шахтер», особенно на его поле и особенно учитывая различные обстоятельства, с которыми мы столкнулись в течение матча. Мы вышли вперед, контролировали ход матча, но «Шахтер» очень быстро сравнял счет в сомнительном моменте. Я, честно говоря, сам не видел, но говорят, там был офсайд. Во второй половине встречи были назначены два пенальти, удалили нашего игрока, и было очень сложно выдерживать напор «Шахтера». Ну а что произошло на поле потом, вы сами видели. Не буду комментировать — все увиденное вами говорит само за себя», - подчеркнул Хуанде Рамос.

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«Я думаю, это поражение должно пойти нам на пользу и сделать нас еще сильнее. Мы провели отличный матч, сыграли на равных с «Шахтером» в ситуации, когда многое было против нас. Это должно нас еще более укрепить», - считает тренер днепрян.

Он объяснил, что имел в виду: «Первый гол в наши ворота — на первом месте. Мне говорят, что там был офсайд. Кроме того, думаю, совершенно несправедливым удаление Чеберячко. Ну и конечно распределение карточек было совершенно неравным, несправедливым».

«Гол из вне игры, численное меньшинство и распределение карточек, - перечислил Хуанде Рамос неспаведливые, по его мнению, моменты игры. - «Шахтер» — прекрасная команда. Что меня удивляет: здесь нормально такое судейство? Получается, что все команды, которые приезжают сюда, должны бороться и против этого обстоятельства. В итоге, «Шахтер» всегда выигрывает на своем поле. «Шахтер» это лучшая команда, и не нужно никакой помощи. Но сегодня эта помощь была.

фото: fcdnipro.ua

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