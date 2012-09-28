Тимошенко прекратила лежачий протест

{1-}Защитник экс-премьера Юлии Тимошенко Сергей Власенко сообщил, что она прекратила лежачий протест в харьковской больнице "Укрзализныци". Об этом он заявил в эфире "5 канала"
По его словам, Харьковская прокуратура разрешила соратникам посещать Тимошенко, сообщает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, руководство Качановской исправительной колонии не разрешило Тимошенко встретиться в пятницу с представителями оппозиции Арсением Яценюком, Александром Турчиновым и Григорий Немырей.
Тюремщики заявили, что экс-премьер обратилась к ним с просьбой предоставить ей 28 сентября свидание с соратниками.
«Разрешение на такое свидание руководством учреждения предоставлено не было, о чем была информирована сама Тимошенко с разъяснением причин и ссылкой на нормативную базу», - сообщили в пенитенциарной службе.
Экс-премьер в знак протеста против запрета краткосрочных свиданий, легла на бетонный пол перед входом в свою палату в ЦКБ «Укрзалізниці».
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