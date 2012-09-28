Колесниченко уже заговорил о федерализации Украины

{1-}Нынешняя власть в отдаленной перспективе планирует федерализацию Украины. Об этом в эфире "Большой политики" заявил народный депутат от фракции Партии регионов Вадим Колесниченко.

По его словам, в Партии регионов в отдаленной перспективе идея перехода от унитарного государства к федеративному рассматривается, сообщает Левый берег.

При этом он добавил, что сейчас власть намерена, прежде всего, реализовать идею регионализации страны. В частности, она предусматривает предоставление более широких полномочий органам местного самоуправления, а также дополнительных функций по распределению бюджетных средств.

Как пример Колесниченко привел проект госбюджета на следующий год, где заложены большие суммы на реализацию программы по развитию местного самоуправления.

Ранее ссобщалось, что Колесниченко рассказал, как можно сделать русский язык региональным. По словам регионала, общественность заинтересована в присвоении русскому языку статуса государственного, однако для этого нужны изменения Конституции.

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