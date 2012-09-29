В ПР говорят, что Украины в ЕврАзЭС и Таможенном союзе не будет

{1-}Украина должна идти в Евросоюз, но искать новые рынки для своей продукции. Об этом в эфире "5 канала" сказал народный депутат от Партии регионов Алексей Плотников.

"Мы не идем в Таможенный союз, мы не идем в ЕврАзЭС... С точки зрения сотрудничества мы сколько угодно выбираем рынок Евросоюза, но там есть квотирование, есть ограничения, есть дотирования той же европейской сельскохозяйственной продукции, мы сейчас не можем дотировать свою продукцию с тем, чтобы наши дотации были конкурентными с дотациями Европейского союза", - отметил Плотников, сообщает УНН.

По его словам, Украина должна осваивать новые рынки, но не отказываться от интеграции в Европейский союз.

Ранее сообщалось, что замглавы правительства России Аркадий Дворкович заявил, что высокая цена на природный газ для Украины объясняется рыночным ценообразованием, используемым «Газпромом», а если Киев хочет боле выгодных условий, основанных на базе политического партнерства, ему стоило бы подумать о возможном вступлении в Таможенный союз.

В свою очередь, экс-генсек НАТО Хавьер Солана не считает Таможенный Союз хорошим интеграционным выбором для Украины, поскольку он не является чисто экономическим альянсом.

«В ТС экономика не так важна, как политика. К тому же Украине, в случае вступления в ТС, придется вести переговоры с Европейским Союзом дважды: сначала от себя лично, а потом как от члена Таможенного Союза», – отметил политик.

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