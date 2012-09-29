Фарион и Колесниченко в прямом эфире обменялись "любезностями"

{1-}Кандидат в депутаты от ВО "Свобода" Ирина Фарион в эфире "Большой политики" рассказала, что означает слово "гумно", которое сочли оскорблением в адрес русского языка и посоветовала журналистам читать словари.



"Журналист неправильно прокомментировала значение слова "гумно", назвав это, якобы русский язык взошел на каких-то отходах. Слово "гумно" означает ток, на котором молотили. Это место, где создавалась хозяйство. И в украинском, и в российском обществе. Не надо искажать мои слова, надо читать словари Даля и Гринченко", - сказала Фарион.

Также она обвинила журналистов в вырывании фраз из контекста.

"Была вырвана фраза, будто я не хочу работать, а хочу бить морду. Не надо из меня делать ведьмочку на метле. Ведьмочка - это та, что ведает, которая знает", - добавила она.

На эту фразу ведущий отрагировал комплиментом, заявив, что его гостья никак не похожа на ведьмочку.

В свою очередь Колесниченко снова назвал галицкий диалект отрыжкой.

" Я сказал, что галицким диалектом сегодня засорен настоящий украинский язык - это Полтавщина, Черкасская, Винницкая области. А то, что нам предлагают - это действительно львовско-галицкий диалект, отрыжка тех оккупантов, которые оккупировали ту территорию, которая благодаря кровожадному Сталину, коварному пакту Риббентропа-Молотова присоединилась к Украине. Тарас Шевченко на таком языке не говорил", - сказал он.



Как ранее сообщал Главред, Ирина Фарион в эфире украинского телевидения назвала русский «языком оккупантов».



«Откуда взялся русский язык? Кто его засеял, на каком гумне он вырос?», - отметила она.



«Если мы уравниваем этот язык на некоторых территориях и, в частности, в Донецке, с украинским, мы уравниваем в правах язык оккупанта с языком коренного населения», - добавила Фарион.

Колесниченко заявлял, что не считает украинским языком диалекты, на которых говорят на Львовщине и Галичине, и называл их отрыжкой.

Фото: portal.lviv.ua

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