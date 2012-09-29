Во Франции сожгли цыганский табор

{1-}Под Марселем французы разогнали очередной цыганский табор: местные жители жаловались, что с приходом кочевников увеличилась преступность, и такое соседство им не нравилось. Заявив о своих претензиях властям, французы обратилась в полицию, которая "без насилия" выпроводила цыган.

Кочевники доставляли марсельцам массу неудобств: из-за них в северной части города участились кражи, а жители страдали от того, что цыгане "пытаются влезть в дома и все кругом перепачкать". Чтобы избавиться от напасти, жители заявили в полицию, сообщает NEWSru.ua .

Приехав в табор, стражи порядка добились, чтобы около 35 цыган спокойно покинули облюбованное ими всего несколько дней назад место. Никого не пришлось даже арестовывать, отмечают в полиция. Когда кочевники ушли, местные жители сожгли все, что оставили после себя незваные соседи.

Подобным образом цыган с последнее время сгоняют и в других городах Франции, отмечает "Интерфакс". В Париже и Лионе по решению суда таборы сгоняли с занятого ими места из-за несоответствия санитарным нормам.

Тема выселения цыган была козырем нового президента Франции Олланда в борьбе на выборах против Саркози. Олланд обещал, что, если станет президентом, насильственных действий в отношении цыган больше не будет. Но проблема не решена до сих пор: по стране до сих пор кочуют около 15 тысяч цыган из Румынии и Болгарии. Новое правительство объявило, что упростит для кочевников требования найма на работу. Тем не менее гонения продолжаются.

Еврокомиссия неоднократно выступала против высылки цыган, которая происходила еще при Саркози. Заботу о цыганах объясняли тем, что они являются полноправными гражданами ЕС. По словам правозащитников, с 2008 года, то есть с наступлением мирового финансового кризиса, большинство европейских стран ужесточали миграционную политику, и жертвами строгих мер стали именно цыгане. В апреле 2010 года правительство Германии одобрило документ, согласно которому около десяти тысяч косовских цыган выдворялись на родину. А в конце сентября 2011 года волна антицыганских выступлений прокатилась и по городам Болгарии.

Фото lb.ua

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