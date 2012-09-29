НАТО ценит Украину как защитника Европы

{1-}Украина является одной из важнейших стран для энергобезопасности в Европе, а сама энергобезопасность стала один ряд с проблемами кибер-атак и терроризма. Об этом шла речь на прошедшей в Киеве конференции НАТО.

Для НАТО энергобезопасность стала в один ряд с проблемами кибер-атак и терроризма, а потому Украина играет и будет играть в дальнейшем важную роль в системе энергобезопасности Европы. Об этом заявили европейские эксперты на международной конференции "НАТО и партнеры: новые вызовы безопасности" в Киеве 26-27 сентября. В форуме приняли участие более ста экспертов из стран Европы, СНГ и Азии. Конференция продемонстрировала, что кибер-атаки в энергосфере, а также незащищенность транзитных путей энергоносителей вызывают все большую обеспокоенность НАТО и вынуждают искать новые формы сотрудничества со странами-партнерами Альянса для поиска ответов на эти вызовы, сообщает Немецкая волна.

НАТО призывает к усилению партнерства

"Незащищенность транзитных путей вызывает обеспокоенность независимо от того, является та или иная страна производителем, транзитером или просто энергопотребителем", - заявил на конференции в Киеве заместитель генсека НАТО по новым вызовам безопасности Габор Иклоди. Он призвал разработать систему средств предупреждения террористических и кибер-атак на энергетические объекты, а также систему обмена информацией на европейском континенте. "Это означает, что мы должны наладить сильное эффективное партнерство, поскольку никто не может справиться с этими угрозами самостоятельно", - сказал представитель НАТО.

Газовая цена как фактор напряжения

Одним из организаторов киевской конференции НАТО выступила Литва, в столице которой под эгидой НАТО недавно был создан Центр энергетической безопасности. Посол по энергетической и транспортной политике МИДа Литвы Витаускас Наудужас среди других проблем европейской энергобезопасности назвал чрезмерную зависимость европейских стран от цены поставляемого российским "Газпромом" газа. Это, как сказал дипломат, является "причиной повышения напряжения в этой сфере".

Наудужас призвал к установлению международных правил формирования цены на газ. В интервью DW он назвал Украину "критически важной для Европы" страной-транзитером энергоносителей и призвал Киев проявить больше инициативы по предупреждению перебоев транзита газа в зимнее время. В то же время, Наудужас признал, что "интересы потребителей ЕС, транзитера - Украины и поставщика - России все еще не гармонизированы и не сведены в единое целое".

Киев против обходных газопроводов

Заместитель главы Службы безопасности Украины Владимир Породько заявил о готовности Киева "поддержать любые предложения по поводу диверсификации поставок энергоносителей на Украину при взаимодействии со странами Европы". Его поддержал представитель Совета Нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Максим Костенко . Он напомнил, что Украина имеет одну из "самых мощных в Европе систем подземного хранения природного газа", в которую входят 15 подземных газохранилищ (ПХГ), общей емкостью 32 миллиарда кубометров. Однако по состоянию на 25 сентября, они заполнены чуть более чем наполовину.

Костенко дал понять, что Киев отрицательно относится к инициированному Россией строительству газопроводов в обход Украины. Чиновник считает, что эффективность украинской газотранспортной системы (ГТС) получила подтверждение временем, но ее потенциал "используется не в полной мере".

Ранее сообщалось, что Виктор Янукович в рамках 67-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на встрече с Генсеком НАТО Расмуссеном заявил, что Украина довольна динамикой отношений с НАТО

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