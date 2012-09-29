Возросло число жертв стрельбы в Миннесоте

{1-}В американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) возросло число жертв стрельбы, которую устроил уволенный сотрудник компании по производству вывесок, до пяти человек.

Ранее сообщалось о двух погибших, пишет РИА Новости.

По данным полиции, 36-летний сотрудник компании Accent Signage Systems в штате Миннесота расстрелял своих коллег сразу после увольнения, а потом застрелился сам.

Инцидент произошел в ночь на пятницу по киевскому времени в здании компании.

Сразу после первых сообщений о стрельбе полиция эвакуировала людей с территории комплекса, который располагается в жилом районе на севере города.

В ходе обыска, в доме подозреваемого было обнаружено огнестрельное оружие и около тысячи единиц боеприпасов.

Полиция проводит расследование.

Напомним, 17 июля, неизвестный устроил стрельбу в баре американского города Тускалуса в штате Алабама. В результате как минимум 16 человек получили ранения.

В августе, у знаменитого небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке были убиты два человека и по меньшей мере девять ранены в результате стрельбы, которую устроил неизвестный.

Один из убитых – человек, устроивший стрельбу возле небоскреба, заявили в полиции. По словам очевидцев, мужчина внезапно открыл огонь из огромного пистолета.

фото: mk.ru

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