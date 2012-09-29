Регионал Колесниченко провозгласил Украину – для украинцев

Народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко в эфире одного из украинских каналов провозгласил исторический лозунг националистов: "Украина - для украинцев!".

Такой была реакция регионала на слова Ирины Фарион, кандидата в депутаты от ВО «Свобода», которая обозвала оппонента янычаром.

"Янычар, предатель, манкурт, Иуда" – сказала она.

В ответ на бурную реакцию националистки, регионал пояснил, что имел в виду не этнических украинцев, а граждан Украины.

Такие высказывания последовали возникла после того, как Вадим Колесниченко заявил, что Партия регионов набирает рейтинг, тогда как националистическая "Свобода" рискует вообще не преодолеть 5% барьер.

"Человеконенавистническая идеология не устраивает население", - пояснил нардеп.

"У "Свободы" есть проблема. Во Львове их уже зовут: партия тягныбаксов", - отметил политик.

Кандидата от "Свободы" такие заявления удивили. "Это вам приснилось такое, наверное? Это болезненное воображение дает осенью такие тяжкие последствия?", - спросила она у Колесниченко.

Как ранее сообщал Главред, Ирина Фарион в эфире украинского телевидения назвала русский «языком оккупантов».



«Откуда взялся русский язык? Кто его засеял, на каком гумне он вырос?», - отметила она.



«Если мы уравниваем этот язык на некоторых территориях и, в частности, в Донецке, с украинским, мы уравниваем в правах язык оккупанта с языком коренного населения», - добавила Фарион.

Колесниченко заявлял, что не считает украинским языком диалекты, на которых говорят на Львовщине и Галичине, и называл их отрыжкой.

видео: youtube.com

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