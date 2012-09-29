Сенат США пока не собирается принимать жесткие меры по Украине

{1-}США внимательно следят за ситуацией в Украине и надеются, что вопрос о преследованиях оппозиции будет решен в ближайшее время и пока не планируют принимать решение о санкциях против украинской власти в случае грубых нарушений на грядущих парламентских выборах.

Об этом сообщил американский сенатор Ричард Дурбин – автор одобренной Сенатом США резолюции по Украине, призывающей освободить экс-премьера Юлию Тимошенко, пишет "Зеркало недели. Украина."

Резолюция США по Тимошенко: шекспировские страсти

На вопрос возможно ли появление в конгрессе США документа, предусматривающего санкции против украинской власти в случае грубых нарушений на грядущих парламентских выборах, Дурбин ответил: «Между двумя дружественными демократическими государствами всегда существуют какие-то противоречия. Эта резолюция отражает точку зрения Сената о том, что Юлия Тимошенко является политзаключенной, а также его желание видеть предстоящие в Украине парламентские выборы честными и открытыми».

Политик напомнил, что ранее Сенат уже принимал документы обязательного, а не рекомендательного, как резолюция, характера. «Сейчас еще рано говорить о том, какими могут быть дальнейшие действия правительства США, но пока оно внимательно отслеживает ситуацию в Украине и надеется, что вопрос о политическом заключении Тимошенко будет справедливо решен уже в самом ближайшем будущем», — отметил он.

Напомним, что в 2004 году американские законодатели были намерены принять так называемый «Акт об украинской демократии и честных выборах-2004 г.», автором которого был конгрессмен Дана Рорабахер. Документ имел силу закона и предусматривал серьезные санкции к Украине и ее должностным лицам: отказ в выдаче виз, конфискация имущества, приобретенного незаконным путем, блокирование банковских кредитов либо финансовой помощи от США или международных правительственных организаций. «Акт об украинской демократии» не был принят из-за событий оранжевой революции.

фото: rutherfordschools.org

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