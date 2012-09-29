Появилось видео Тимошенко из больницы: мое заключение - ад

{1-}На сайте партии "Батьківщина" появилось видео экс-премьера Юлии Тимошенко, скорее всего, снятое в больнице ее соратниками.

В ролике Тимошенко призвала украинцев свергнуть на выборах мафию, "которая правит в Украине и игнорирует права людей", а также заявила, что каждый день ее в заключении превращается в ад.

Кроме того, она обвинила власть в том, что ежедневно на нее оказывают "физиологическое и психологическое давление". "Каждый день оказывается не просто давление психологическое и физическое, а просто каждый день здесь превращается в ад совершенно сознательно, намеренно. И это план Януковича напрямую" - сказала она.

Юлия Тимошенко также заявила, что такое отношение к людям и дальше будет продолжаться, если они не восстанут против нынешней власти: "Или люди восстают и на этих выборах сбрасывают эту криминальную группировку, или потом так будут относиться ко всем, кто находится сегодня в их собственности. Так будут относиться к каждому человеку ".

"Я сейчас хочу обратиться ко всем людям: Если вы сейчас не поймете, что в Украине правит криминал, что в Украине правит мафия, потом ничто не сможет вас защитить от того, что происходит сегодня в стране во главе с Януковичем", - заявила Тимошенко.

фото: Видео : youtube.com

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