Евросоюз может помочь Украине разобраться с "Газпромом"

{1-}Решение газовых проблем, как Украины, так и стран Евросоюза, было бы более быстрым и эффективным в сотрудничестве с ЕС, в том числе в рамках антимонопольного расследования, начатого против "Газпрома". Ведь Киев и Брюссель сталкиваются с одними и теми же газовыми проблемами.

По словам юриста-международника Александра Малиновского, Украина сталкивается с теми же проблемами в газовой сфере, что и страны ЕС, – затруднение свободных поставок газа и несправедливо высокие на него, пишет "Зеркало недели. Украина".

Поэтому, по словам эксперта, решение "газовых" проблем было бы более быстрым и эффективным в сотрудничестве с Европейским Союзом: "В том числе в рамках европейского антимонопольного расследования против "Газпрома". Например, путем обмена информацией и проведения неформальных консультаций".

Малиновский также обратил внимание на том, что платформой для такого диалога между Киевом и Брюсселем является Договор об учреждении Европейского Энергетического сообщества, к которому Украина присоединилась в 2011 году и который включает положения, касающиеся вопросов конкурентной политики и мероприятий по обеспечению свободной конкуренции.

Кроме того, отмечает юрист, дальнейшая интеграция Украины в газовый рынок ЕС и ее становление в качестве полноправного члена Европейского Энергосообщества дадут нашей стране возможность воспользоваться результатами европейского антимонопольного расследования для защиты украинских интересов в газовой сфере.

Юрист также считает, что в этом контексте начатое в ЕС антимонопольное расследование не следовало бы рассматривать как враждебное по отношению к "Газпрому".

"В стратегической перспективе меры реформирования и преобразования, к которым, вероятно, вынужден будет прибегнуть "Газпром" по итогам расследования ЕС, положительно скажутся на самом монополисте" - сказал он.

Напомним, ранее Европейская комиссия начала антимонопольное расследование против «Газпрома», обвинив компанию в злоупотреблении доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы.

Позднее «Газпром» в официальном заявлении сообщил, что не признает себя виновным в нарушении антимонопольного законодательства ЕС, а пресс-секретарь корпорации в комментариях сказал просто – «пусть расследуют».

фото: gazprom.ru

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