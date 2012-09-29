"Автомобильная война" между Украиной и Россией продолжается

{1-}Украина и Россия не урегулировали вопрос о не взимании утилизационного сбора при импорте автомобилей

Об этом сообщил источник, информированный о результатах переговоров УНИАН

В ходе переговоров премьер-министров Николая Азарова и Дмитрия Медведева не был урегулирован вопрос об отмене взимания утилизационного сбора на автомобили по взаимной торговле.

Источник также отметил, что подписание межправительственного соглашения по этому вопросу не входило в повестку дня встречи и переговоров премьеров.

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Вместе с этим по информации источника в ходе встречи они договорились в ближайшее время продолжить переговоры с тем , чтобы избежать взимания утилизационного сбора при импорте автомобилей из Украины в Россию и из России в Украину.

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Как сообщалось, ранее ожидалось что 28 сентября в ходе встречи премьер-министров Украины и России будет подписано межправительственное соглашение о введении в обеих странах национальных режимов для взимания утилизационного сбора при импорте автомобилей. Национальный режим предполагает, что взимание утилизационного сбора с импортируемых украинских автомобилей в Россию будет происходить на тех же условиях, что и при продаже аналогичной продукции российского производства внутри страны, и наоборот. Межправительственное соглашение, согласно которому Украина и Россия введут такой режим, было практически согласовано и подготовлено для подписания.

фото: profi-forex.org

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