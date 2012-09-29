На Закарпатье румынский язык станет региональным

{1-}В румынскоязычных селах Закарпатья председатели сельсоветов инициируют предоставление румынскому языку статуса регионального.

В селах планируют не только дублировать делопроизводство на региональном языке, но и отправлять документы на румынском в вышестоящие инстанции.

Об этом рассказал Георге Беринде – голова закарпатского села Белая Церковь, которое первым объявило румынский региональным языком, пишет Зеркало недели. Украина.

По словам Беринде, его коллеги, председатели сельских советов румынскоязычных сел, также будут выносить вопрос о предоставлении румынскому языку статуса регионального на плановые сессии. Всего в двух районах Закарпатья (Тячевском и Раховском) есть семь сел, в которых доля румын превышает 10% от общего количества жителей.

Сельский голова Белой Церкви рассказал, что после внедрения норм закона о языках делопроизводство в селе будет вестись на украинском, но если житель села обратится к властям на румынском, ответ получит также на румынском. Кроме того, если его заявление надо направить в вышестоящие инстанции (милицию, прокуратуру, райгосадминистрацию и т.д.), оно пойдет туда также на румынском.

«Наш сельсовет пока что не будет обращаться в вышестоящие инстанции на региональном языке, мы не хотим кому-то просто тупо создавать проблемы. Общее количество румын в Раховском районе – более 10% (10,5 тыс. из 92 тыс. жителей района), но на сегодня так сложилась ситуация, что в государственных структурах (милиции, налоговой, Пенсионном фонде, райгосадминистрации и т.п.) работает всего один румын — это заведующий районным отделом образования. Поэтому мы понимаем: пока ни район, ни область не готовы принять от нас официальное письмо на румынском языке. Но будем просить их решать этот вопрос — хотя бы со следующего года привлекать людей, которые владеют румынским и могут общаться на нем устно и письменно. Потому что закон это четко обязывает», – сказал Беринде.

При этом, по словам сельского головы, все жители Белой Церкви, кроме своего родного, владеют еще двумя языками – украинским и русским, поскольку часто выезжают в другие регионы Украины или в Россию на заработки.

Белая Церковь (рум. Biserica Alba) – одно из богатейших сел Раховского района, размещенное на берегу Тисы, по которой проходит государственная граница между Украиной и Румынией. В селе живет 3 тыс. 200 человек, 99,9% которых румыны. Сельская общеобразовательная школа работает с румынским языком преподавания.

Напомним, райсовет Берегово Закарпатской области принял решение присвоить венгерскому языку статус регионального на территории района.

Фото: chernivtsi.comments.ua

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