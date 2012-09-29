В России возродят партию "Родина", которая будет "спецназом Путина"

{1-}Возрождающаяся партия "Родина" не откажется от ранее заявленной цели - быть "спецназом президента Путина".

При этом ее основатель, а ныне вице-премьер Дмитрий Рогозин официально никаких постов в партии занимать не будет, заявил председатель партии, депутат Госдумы Алексей Журавлев, сообщает Интерфакс.

Западные СМИ: Путин может управлять Россией дольше, чем Брежнев

"В субботу мы проведем учредительный съезд по воссозданию "Родины" и намерены подтвердить, что остаемся "спецназом президента Путина", как это было заявлено еще в 2004 году", - сказал Журавлев.

Скандал в России: партию Путина финансировали США

Партия "Родина" была создана в августе 1998 года. В 2003 году под руководством Дмитрия Рогозина она получила 9,02% голосов россиян и провела в парламент 29 депутатов. В 2006 году партия фактически прекратила свое существование.

Последовавшие конфликты в руководстве структуры вынудили Рогозина уйти из партии. А сама Родина стала частью Справедливой России. 20 сентября 2011 года Рогозин обвинил лидера Справедливой России Сергея Миронова в рейдерском захвате "Родины" и заявил о намерении вернуть ее на политическое пространство страны.

фото: tatar-centr.blogspot.co

Новости по теме:

Путин назвал главную задачу МИД России - усиление влияния в СНГ

Путина избирали президентом, как в Уганде – ученые



Путин снова стал президентом на фоне арестов. Фото, видео

