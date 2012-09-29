На встречу с патриархом Кириллом студентка пришла в маске Pussy Riot

{1-}В России на встречу, которую устроили для студентов Московского государственного университета с патриархом Кириллом, девушка пришла в цветной балаклаве.

Именно в таких масках с прорезями для глаз и рта Pussy Riot выполнили скандальный молебен в соборе. Девушка сообщила, что сделала это в знак солидарности с активистками рок-группы, которых приговорили к двум годам колонии за хулиганство по мотивам религиозной ненависти, пишут Известия.

Приговор Pussy Riot: наказание за преступление или охота на ведьм?

Студентка в балаклаве сидела в первом ряду, но глава Русской православной церкви Кирилл не обращал на нее внимания. После требования охранников девушка сняла маску.

РПЦ о приговоре Pussy Riot: женщин жалко

Как сообщал «Главред» ранее, участницы панк-группы Pussy Riot были признаны виновными в хулиганстве, совершенном на почве религиозной ненависти, и приговорены к двум годам лишения свободы.

Фото: izvestia.ru

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