Москаль назвал видео расстрела в «Караване» дикостью: страна сходит с ума

{1-}Обнародованное видео убийства охранников в торговом центре «Караван» вызвало шок у народного депутата Геннадия Москаля.



«Страна сходит с ума. Я не понимаю, для чего милиция сливает такое видео в Интернет и на телевидение? И о какой тайне следствия теперь можно говорить? Это абсолютная глупость и тупость, желание прославиться абсолютно глупым образом. Ведь без разрешения следователя, который ведет это дело или без разрешения прокурора никакой материал уголовного дела не может быть обнародован», - написал политик в колонке на сайте "Главком".

Убийство в "Караване": все подробности и полное видео расстрела



«Если человека (преступника) нужно опознать, надо показать его лицо, одежду, но показывать весь процесс убийства и расстрела - это дикость и полная потеря профессионализма нынешнего МВД. Такое видео могло быть показанным только во время судебного заседания» - подчеркнул нардеп.



Москаль считает, что руками милиции телевидение и Интернет превращается в кровавое реалити-шоу. Ведь эти кадры смотрят дети.

Обнародовано полное видео расстрела в "Караване"

Кроме этого, эта ужасная история показывает глупость некоторых народных депутатов, которые вносили законопроекты о свободном обращении оружия в Украине. «Их не интересовало, что половина украинцев вторую половину перестреляет и одна половина будет лежать на кладбище, а вторая будет сидеть за это в тюрьме. Я категорически против этого закона и, слава Богу, что удалось совместными усилиями приостановить его рассмотрение. Потому что уже эшелоны с оружием были на границе Украины», подчеркнул депутат.

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Москаль, ссылаясь на данные медиков, говорит, что общество сейчас находится в депрессивном состоянии. «Каждый пятый украинец имеет проблемы с психикой от той социальной, экономической, политической ситуации, в которую его загнала власть. Так о каком оружии, во-первых можно говорить? А во-вторых, такое видео могут распространять только душевнобольные» - подытожил Геннадий Москаль.

Как сообщал Главред, 26 сентября, в ТРЦ «Караван» на Оболони попавшийся на мелком воровстве покупатель расстрелял четверых охранников гипермаркета и скрылся. Трое погибли, один в тяжелом состоянии в реанимации.



Напомним, что в милиции, по данным СМИ, рассматривается также версия о том, что преступник, убивший троих и ранивший одного человека в столичном «Караване» 26 сентября, может быть психически больным.



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