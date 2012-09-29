Власенко пригрозил тюремщикам уголовным делом

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Народный депутат и адвокат экс-премьера Юлии Тимошенко Сергей Власенко будет настаивать на возбуждении уголовного дела против тех, кто препятствовал снимать видеообращение Тимошенко, опубликованное 29 сентября.

По мнению Власенко, сотрудники пенитенциарной службы вели себя с нарушением его прав. Об этом он заявил в комментарии УНН.

"По этому поводу будет подано заявление к Генеральному прокурору Украины о возбуждении уголовного дела в отношении этих людей", – подчеркнул нардеп.

Адвокат экс-премьера сообщил, что один из сотрудников пенитенциарной службы незаконно проводил видеосъемку (на видео видно человека с камерой в руках. – Ред.) всего, что происходило во время записи обращения Тимошенко.

"Он не имел на это никаких оснований, делал это не имея никакого разрешения, не имея на это никаких полномочий. Он не представился, а просто молча проводил съемку. Вот так действует пенитенциарная служба, а затем рассказывает, что кто-то не так себя ведет", – отметил Власенко.

Как ранее писал Главред, 29 сентября Объединенная оппозиция "Батькiвщина" обнародовала записаное накануне в ЦКБ № 5 видеообращение Юлии Тимошенко к народу Украины.

Запись была сделана после того, как представители оппозиции Арсений Яценюк, Александр Турчинов и Григорий Немыря пытались встретиться с Юлией Тимошенко.

Как стало известно они пытались выбить дверь, чтобы попасть в помещение где находилась экс-премьер. Сама Тимошенко отказывалась возвращаться в палату, пока ей не дадут встретиться с политиками. В знак протеста она легла на пол.

Представители ГПтСУ отмечают, что согласно действующей нормативно-правовой базы предоставления свиданий с осужденными, которые проходят курс лечения в стационарных условиях, на период лечения приостанавливается. В этот период право на общение с осужденными имеют только адвокаты и медицинский персонал.

Кроме того, в пенитенциарной службе отметили, что согласно рекомендациям врачей Юлии Тимошенко необходим покой.

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