Тюремщики опубликовали видео бунта Тимошенко в больнице

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На сайте Государственной пенитенциарной службы Украины 29 сентября обнародована видеозапись с осужденной экс-премьером Юлией Тимошенко, которая требует разрешения на встречу с соратниками.

На видео видно, как Тимошенко, сначала стояла с ходунками возле двери в коридоре больницы, требуя краткосрочного свидания. Затем экс-премьер села в коляску, сняла туфель с каблуком и начала бить им по двери.

"Я не остановлюсь. Вы лишаете меня законного свидания – не пускаете людей, которые пришли ко мне", – кричала при этом Тимошенко.

Мужчина в штатском, очевидно, сотрудник пенитенциарной службы или больницы, просил экс-премьера: "Юлия Владимировна, прекратите противоправные действия, прекратите это делать… Заявление находится на рассмотрении руководства колонии, может быть сейчас все решится".

На это Тимошенко парировала: "Вы нарушаете закон… меня это не волнует… давайте запускайте людей, которые пришли ко мне на краткосрочное свидание…. Я не дам сегодня покоя ни одному человеку, пока вы не выполните закон, которые предусматривает мое право на краткосрочное свидание".

Она также сказала, что не вернется в палату, пока к ней не пустят посетителей.

"О неправомерном поведении осужденной, а также о незаконном поведении ее адвоката, который, злоупотребляя своим правом на неприкосновенность, провел видеосъемку телефоном, дежурные сотрудники пенитенциарной службы составили соответствующие рапорты", – подчеркивается в сообщении, обнародованном на сайте ведомства.

Как ранее писал Главред, 29 сентября на сайте партии "Батькiвщина" появилось видеозапись обращения Тимошенко к украинскому народу, снятая ее адвокатом Сергеем Власенко. Накануне Тимошенко не разрешили встретиться с представителями оппозиции Арсением Яценюком, Александром Турчиновым и Григорий Немырей. В знак протеста экс-премьер легла на бетонный пол.

В Государственной пенитенциарной службе Украины заявили, что народные депутаты устраивали провокации в больнице и требовали проведения совещания в палате Тимошенко.

фото, видео: ГПтСУ

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