На автора билборда «Бабушка с котом» завели уголовное дело

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Автор скандального билборда про бабушку и кота Максим Голосный находится в розыске по обвинению в растрате 4,5 тыс. грн.

Статья, по которой его обвиняют (ст. 191, ч. 2), предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает ZN.UA.

«Суммой убытков якобы заявлены 4500 гривен. Это автомобиль, который хранился на моем земельном участке, потому что нет гаража. Заявлены талоны на 500 литров бензина А-95, ноутбук и телефон. Адвокат сказал, что как-то цены не совпадают. Не могут все эти вещи стоить 4 500 грн», – сообщил Голосный.

Автор билборда отметил, что это уголовное дело было возбуждено еще в ноябре 2011 года «по факту совершения», но тогда Максим Голосный, занимавший пост главы сельсовета Елизаветовки, не фигурировал как подозреваемый. Однако уже через месяц после скандала с билбордами и выдвижения Голосного кандидатом в депутаты, следователь переквалифицировал дело и выдвинул ему обвинение в растрате имущества.

Ноутбук, мобильный телефон и талоны, по словам Голосного, хранились в служебном кабинете. Однако есть ли эти вещи там теперь, он не знает, потому что после его освобождения от должности главы сельсовета в кабинете проводили обыск, туда проникали неизвестные лица, а прокуратура отказывается рассматривать его заявление и проводить соответствующие следственные действия относительно этих фактов.

Как ранее писал Главред, в Украине разразился скандал вокруг билборда на въезде в Днепродзержинск. На рекламном плакате изображена бабушка, которая «переписала свой дом на кота», потому что внук «проголосовал» за Партию регионов.

фото: dndz.com.ua

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