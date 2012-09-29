Белорусский правозащитник получил премию Леха Валенсы

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Белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, осужденный в прошлом году за неуплату налогов, стал лауреатом премии Леха Валенсы. На церемонии в Гданьске награду получила жена оппозиционера Наталия Пинчук.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса лично вручил Пинчук награду, сказав слова поддержки в адрес ее мужа, сообщает ВВС.

"Впервые лауреат не смог приехать сам – ему помешали враги свободы, удерживающие Алеся Беляцкого в Беларуси", – подчеркнул в выступлении на церемонии бывший премьер-министр Польши Ян Кшиштоф Белецкий.

Как ранее писал Главред, в ноябре прошлого года Беляций был осужден на 4,5 года по обвинению в сокрытии более 500 тысяч евро, принадлежавших белорусскому правозащитному центра "Весна", на банковских счетах в Литве и Польше.

Справка: Алесь Беляцкий был задержан 4 августа сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля в Минске. Руководителя правозащитного центра «Вясна» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. За подобные преступления белорусским законодательством предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Впоследствии для изменения меры пресечения Беляцкому с заключения под стражу было собрано несколько сотен писем, однако следствие отказалось отпускать его из-под ареста. При этом заместитель председателя «Вясны» Валентин Стефанович сообщил, что адвокат Беляцкого, возможно, повторно потребует изменить меру пресечения на подписку о невыезде, так как в действиях правозащитника нет состава преступления.

фото: oko.by

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