Ляшко получил предупреждение от Центризбиркома

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Центральная избирательная комиссия объявила предупреждение Радикальной партии Олега Ляшко за нарушение избирательного законодательства при проведении предвыборной агитации – распространение листовок без указания выходных данных и источника финансирования их печати.

Соответствующее решение принято 29 сентября на заседании ЦИК на основании решения Окружного административного суда г. Киева, признавшего факт нарушения законодательства, сообщает УНИАН.

"Таким образом, Центральной избирательной комиссией установлены предусмотренные законом основания для объявления Радикальной партии Олега Ляшко предупреждения за нарушение установленных законом ограничений по проведению предвыборной агитации с дальнейшим его обнародованием в общегосударственных средствах массовой информации и на официальном веб-сайте ЦИК", – говорится в решении Центризбиркома.

Напомним, в соответствии с избирательным законодательством Украины, объявление предупреждения партии или кандидату в народные депутаты не приводит к их исключению из предвыборной борьбы, даже при условии, если таких предупреждений будет несколько.

Как ранее писал Главред, на прошлой неделе, в ток-шоу Савика Шустера лидер Радикальной партии Олег Ляшко крупно повздорил и регионалкой Инной Богословской, пытаясь узнать, не снится ли ей по ночам Юлия Тимошенко.

«У вас во всем виновата Юля. Вы уже ни за что ее посадили. Она уже, несчастная, сидит, и вы тут геройски выступаете, потому что если бы она была в этой студии в б сидели и молчали, как это было раньше. А когда она там сидит, то вы на нее вешаете всех собак. Потому что проще всего обвинить Юлю, которая сидит и не может вам ответить. Савик (Шустер - ред.), дайте пожалуйста возможность прямого эфира с Качановкой, с центральной больницей «зализнычки» Харькова, пусть Юля ответит этой ведьме все, что она про нее думает».

На замечание ведущего, что не стоит обзывать людей, Ляшко возразил: «Кто же ее обзывает, если это правда?»

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