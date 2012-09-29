Тюремщики хотят вернуть Тимошенко в колонию

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Государственная пенитенциарная служба Украины поставит перед медицинской комиссиtq, которая 5 месяцев занимается реабилитацией экс-премьера Юлии Тимошенко, вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания Тимошенко в ЦКБ №5 "Укрзализныци".

Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

"Принимая во внимание неправомерное поведение заключенной, нарушения охранного режима со стороны ее защитника и однопартийцев, также учитывая значительное расширение двигательной активности заключенной, ГПТсУ готовит официальное обращение к членам медицинской комиссии с просьбой предоставить обоснование о целесообразности или нецелесообразности дальнейшего содержания Ю.Тимошенко в больнице", – говорится в сообщении.

Как ранее писал Главред, 29 сентября на сайте партии "Батькiвщина" появилось видеообращение Тимошенко к украинскому народу с призывом победить на выборах "мафию", в котором она назвала свое пребывание в заключении адом.

Вслед за этим ГПтСУ опубликовало видеозапись реакции Тимошенко на отказ в свидании с представителями оппозиции Арсением Яценюком, Александром Турчиновым и Григорием Немырей. На записи видно, как Тимошенко, стоя в ходунках, пытается разбить больничную дверь туфлем на высоком каблуке.

Кроме того, в Государственной пенитенциарной службе Украины заявили, что народные депутаты устраивали провокации в больнице и требовали проведения совещания в палате Тимошенко.

фото: ГПтСУ

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