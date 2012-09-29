Оппозиция представила свой план перемен

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Объединенная оппозиция перешла к основному этапу избирательной кампании – презентации плана перемен.

Об этом глава Совета Объединенной оппозиции "Батькiвщина" Арсений Яценюк заявил 29 сентября на пресс-конференции в Ивано-Франковске, сообщает пресс-служба "Фронта змiн".

"Основная стадия избирательной кампании Объединенной оппозиции дает ответ на за вопрос, почему нужно голосовать за Объединенную оппозицию, что она будет делать в новой Верховной Раде и как это будет непосредственно влиять на жизнь украинцев", – заявил Яценюк

"Речь идет о 80 законах, которые должна принять оппозиция, которая получит большинство в новой Верховной Раде Украины. То есть сейчас мы говорим о конкретных целях и задачах, о том, что будет принято в стенах нового парламента", – добавил он.

План изменений Объединенной оппозиции предполагает в первую очередь отмену всех актов, подписанных президентом Виктором Януковичем, не соответствующих Конституции, подчеркнул он. Также среди 80 законов – закон об образовании, медицинской реформе, новый закон о государственном бюджете, закон об обеспечении рабочими местами, новый Налоговый кодекс.

"Это также целый антикоррупционный пакет, который предусматривает в первую очередь создание национального антикоррупционного бюро и изменения в закон о борьбе с коррупцией относительно декларирования льгот, доходов и расходов не только чиновников, но и членов их семей", – отметил глава объединенной оппозиции.

"Мы активно работаем для того, чтобы донести до украинцев свою позицию, чтобы украинцы поверили, проголосовали и получили те изменения в стране, на которые все надеются", – подчеркнул он.

Как ранее писал Главред, 29 сентября на сайте партии "Батькiвщина" появилось видеообращение Тимошенко к украинскому народу с призывом победить на выборах "мафию", в котором она назвала свое пребывание в заключении адом.

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