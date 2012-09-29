В Пакистане убит свидетель по делу о похищении людей

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Малик Икбал – 55-летний гражданин Великобритании убит 29 сентября тремя неизвестными в масках в пакистанском городе Равалпинди.

Он приехал в Пакистан, чтобы выступить главным свидетелем по делу о похищениях людей в этой стране, сообщает ВВС.

Сам Икбал был похищен и провел в заточении 20 дней в сентябре прошлого года, в течение которых он был прикован к постели. Похитители британца все это время кормили его чаем с печеньем.

Отец четверых детей вернулся в Пакистан из британского Брэдфорда для участия в процессе.

По словам его друга Риаза Ахмеда, Икбал был очень решительно настроен относительно дачи показаний.

Ахмед и семья погибшего раскритиковали пакистанские власти за непредоставление свидетелю охраны на все время процесса.

Как ранее писал Главред, министр железнодорожного сообщения Пакистана Ахмад Билур объявил награду в 100 тысяч долларов за убийство создателя фильма «Невинность мусульман».

За «выполнение священного долга» он готов заплатить из собственного кармана. Как заявил чиновник, его предложением могли бы заинтересоваться представители движения «Талибан» и боевики «Аль-Каиды».

Официальный Исламабад немедленно заявил, что «абсолютно отмежевывается» от слов Билура.

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