РПЦ советует участницам Pussy Riot покаяться

{1-}Русская православная церковь считает, что раскаяние может "принести пользу душам" участниц Pussy Riot, и надеется, что суд примет его во внимание.

Рассмотрение в Мосгорсуде кассационной жалобы на приговор участницам панк-группы Pussy Riot, осужденным на два года за хулиганство в храме Христа Спасителя, назначено на 1 октября и будет проходить в их присутствии, пишет РИА Новости.

"Еще раз повторяем, что подобные деяния, посягающие на чувства верующих, заслуживают осуждения и не могут оставаться безнаказанными, чем бы их ни пытались оправдать. Такую позицию занимает и подавляющее большинство наших сограждан", - говорится в официальном комментарии председателя Синодального информационного отдела РПЦ Владимира Легойды в связи c рассмотрением дела в кассационном порядке.

По его словам, в то же время Церковь искренне желает раскаяния "совершивших осквернение святого места", так как "убеждена, что это принесет пользу их душам".

"И поскольку цель наказания - исправление, то, в случае если какие-то слова осужденных будут свидетельствовать о раскаянии, о переосмыслении ими содеянного, хотелось бы, чтобы это не было оставлено без внимания и преступившие закон обрели возможность встать на путь исправления", - подчеркнул священник.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, три участницы панк-группы Pussy Riot - Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич - 17 августа были признаны виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и приговорены к двум годам колонии. Остальные участницы акции пока не установлены.

За освобождение Pussy Riot высказывались многочисленные российские и зарубежные деятели культуры и правозащитники.

Фото: vesti.ru

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